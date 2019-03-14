В 2018 году каждый тюменц потратил в среднем 253 тыс рублей на покупки в магазинах

Сообщается, что в Тюменской области потребители более активные, чем в остальной части страны. Покупательская способность жителей региона выше на 30% по сравнению с другими областями.
Экономисты отмечают, что товарооборот розничной торговли в Тюмени за 2018 год вырос на 20 млрд рублей. Тюменцы потратили в магазинах 326 млрд. Эксперты отмечают экономическую стабильность в этой отрасли. В общей потребительской корзине наибольший удельный вес составляют пищевые продукты и напитки - 46,7%. Остальное – непродовольственные товары.
На данный момент областная столица обеспечена торговыми точками. На 1 тыс. человек в Тюмени приходится 1,5 тыс. кв.м. торговых залов. Численность населения в столице региона за 2018 год составила 788 687 человек.