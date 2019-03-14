В 2018 году каждый тюменц потратил в среднем 253 тыс рублей на покупки в магазинах

Экономисты отмечают, что товарооборот розничной торговли в Тюмени за 2018 год вырос на 20 млрд рублей. Тюменцы потратили в магазинах 326 млрд. Эксперты отмечают экономическую стабильность в этой отрасли. В общей потребительской корзине наибольший удельный вес составляют пищевые продукты и напитки - 46,7%. Остальное – непродовольственные товары.