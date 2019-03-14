Тюменцу назначили год ограничения свободы за сбитого пешехода

После ДТП было возбуждено уголовного дело, в ходе расследования которого выяснилось, что 31-летний водитель, по его собственным словам, не заметил пенсионерку и сбил ее. В результате аварии женщина получила перелом правого плеча, что является тяжким вредом здоровья.
На суде фигурант уголовного дела раскаялся и признал вину в содеянном. С учетом этого суд назначил ему один год ограничения свободы, в течение которого ему нельзя будет покидать пределы областной столицы, менять место жительства, работы, посещать места проведения массовых и иных мероприятий.
Помимо этого осужденный будет обязан два раза в месяц являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию. Также ему придется возместить пострадавшей 300 тыс. рублей за причиненный моральный вред.