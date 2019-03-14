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Тюменцу назначили год ограничения свободы за сбитого пешехода

14 марта 2019, 07:00
Фото: pixabay.com
В Тюмени осудили водителя, который в конце прошлого года при движении задним ходом во дворе сбил 87-летнюю женщину.
Сюжет
Тюмень

После ДТП было возбуждено уголовного дело, в ходе расследования которого выяснилось, что 31-летний водитель, по его собственным словам, не заметил пенсионерку и сбил ее. В результате аварии женщина получила перелом правого плеча, что является тяжким вредом здоровья.

На суде фигурант уголовного дела раскаялся и признал вину в содеянном. С учетом этого суд назначил ему один год ограничения свободы, в течение которого ему нельзя будет покидать пределы областной столицы, менять место жительства, работы, посещать места проведения массовых и иных мероприятий.

Помимо этого осужденный будет обязан два раза в месяц являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию. Также ему придется возместить пострадавшей 300 тыс. рублей за причиненный моральный вред.

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