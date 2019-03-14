Тюменца оштрафовали на 200 тыс. рублей за пьяную езду без прав

В ноябре прошлого года фигуранта уголовного дела оштрафовали на 30 тыс. рублей и лишили права управления транспортными средствами на один год и восемь месяцев за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Тюменец вновь сел за руль. В декабре прошлого года он в состоянии алкогольного опьянения поехал вместе со своей женой в село Борки Тюменского района за картофелем.
Нетрезвый водитель пропустил поворот на Борки, после чего с нарушением правил дорожного движения начал разворачиваться, не пропустив другой автомобиль. Произошла авария, в результате которой фигурант и его супруга получили травмы и были госпитализированы.
Из больницы домой супругов подвезли полицейские, которые, изучив паспорт нарушителя, выяснили, что ранее он был лишен водительского удостоверения. Кроме того, медицинское освидетельствование после последнего ДТП показало, что молодой человек управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
По факту нарушения закона было возбуждено уголовное дело, по итогам рассмотрения которого фигуранта оштрафовали на 200 тыс. рублей и запретили ему управлять транспортными средствами ближайшие два года.