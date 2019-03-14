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Тюменская область закупит 13 передвижных медицинских комплексов для сел

14 марта 2019, 03:30
Фото: Госзакупки
В Тюменской области для реализации проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» закупят 13 передвижных мобильных медицинских комплексов: 6 фельдшерско-акушерских пунктов, три врачебных амбулатории и четыре диагностических комплекса.

Как сообщили «Нашему городу» в пресс-службе областного департамента здравоохранения, новые передвижные комплексы будут работать при больницах Тобольска, Ишима, Тюменского района и Увата. На приобретение выделяются средства как из федерального, так и из областного бюджета.

В 2019 году первые передвижные ФАПы должны появиться в Тобольске, Ишиме и Нижней Тавде.

«В нашем регионе есть отдаленные и труднодоступные населенные пункты, в которых проживает небольшое по численности количество населения. И перед нами стоит задача организовать качественную медицинскую помощь для этих жителей на местах – с возможностью проведения приема и диагностических исследований», - отметили в пресс-службе Облздрава.

Отметим, областная больница №4 в Ишиме уже проводит электронный аукцион на поставку передвижного лечебно-диагностического комплекса. На новый ФАП с колесами потратят 13,5 млн рублей.

Отредактировано: 14.03.2019 в 9:28 (уточнение данных)

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