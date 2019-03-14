Тюменская область закупит 13 передвижных медицинских комплексов для сел

«В нашем регионе есть отдаленные и труднодоступные населенные пункты, в которых проживает небольшое по численности количество населения. И перед нами стоит задача организовать качественную медицинскую помощь для этих жителей на местах – с возможностью проведения приема и диагностических исследований», - отметили в пресс-службе Облздрава.