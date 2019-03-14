Несколько удивительных фактов о теле человека

В человеческом теле взаимодействуют множество симбионтов, которые приносят пользу.
Утром человек выше примерно на 0,5-1 см.
После 30 лет рост человека медленно уменьшается
В стрессовой ситуации кровь становится более густой для быстрого заживления ран при нападении. Но этот эффект может вызвать приступ.
Самая сильная мышца - жевательная.
Каждые 4 дня появляются новые стенки желудка.
У мужчин во время сна может возникнуть эрекция, которая длится около 1-1,5 часов.
Женский нюх развит лучше, чем у мужчин.
Самый опасный день для сердца человека – понедельник.
Тело людей излучает свет, но он довольно тусклый и не виден невооруженному глазу.
Рефлекс ныряльщика позволяет телу дольше оставаться под водой.