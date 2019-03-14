nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Несколько удивительных фактов о теле человека

14 марта 2019, 02:00
Фото: pixabay.com
Журналисты рассказали о множестве удивительных фактов о теле человека. По данным «Новых известий», некоторые из них поражают воображение.

В человеческом теле взаимодействуют множество симбионтов, которые приносят пользу.

Утром человек выше примерно на 0,5-1 см.

После 30 лет рост человека медленно уменьшается

В стрессовой ситуации кровь становится более густой для быстрого заживления ран при нападении. Но этот эффект может вызвать приступ.

Самая сильная мышца - жевательная.

Каждые 4 дня появляются новые стенки желудка.

У мужчин во время сна может возникнуть эрекция, которая длится около 1-1,5 часов.

Женский нюх развит лучше, чем у мужчин.

Самый опасный день для сердца человека – понедельник.

Тело людей излучает свет, но он довольно тусклый и не виден невооруженному глазу.

Рефлекс ныряльщика позволяет телу дольше оставаться под водой.

Материалы по теме
В Москве обсудили дальнейшее развитие добровольческих объединений
#Новости#Медицина#Наука и образование#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25