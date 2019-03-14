Ишимец стал жертвой лжесотрудника банка, мужчина лишился 70 тыс. рублей

По словам потерпевшего, ему позвонил неизвестный и сказал, что он сотрудник банка. Затем злоумышленник заявил ишимцу, что с его карты пытаются снять крупную сумму денег. Чтобы предотвратить это, необходимо назвать ему номер карты, срок ее действия и цифры с обратной стороны.