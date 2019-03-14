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Ишимец стал жертвой лжесотрудника банка, мужчина лишился 70 тыс. рублей

14 марта 2019, 07:30
Фото: pixabay.com
В полицию города Ишима обратился 57-летний местный житель, который рассказал, что с его банковской карты пропали 70 тыс. рублей. Это произошло после звонка человека, который представился сотрудником службы безопасности кредитного учреждения.
Сюжет
Тюмень

По словам потерпевшего, ему позвонил неизвестный и сказал, что он сотрудник банка. Затем злоумышленник заявил ишимцу, что с его карты пытаются снять крупную сумму денег. Чтобы предотвратить это, необходимо назвать ему номер карты, срок ее действия и цифры с обратной стороны.

Потерпевший, не заметив подвоха, сообщил звонившему конфиденциальные данные, после чего ишимцу пришло сообщение о снятии с его карты 70 тыс. рублей. Потерпевший обратился в полицию.

Подобные случаи мошенничество в последнее время участились в Тюменской области. Стражи правопорядка напоминают, что никто, даже сотрудники банка, никогда не запросят у вас конфиденциальную информацию и данные карт.

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#Новости#Ишим#Тюменская область#Мошенничество#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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