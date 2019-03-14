Глава тюменской полиции рассказал о трудностях раскрытия телефонных преступлений

Вопрос о таком виде преступлений задал член фракции ЛДПР Денис Садовников. По его словам, «вызывают беспокойство участившиеся случаи преступлений, совершенные, так называемыми, мобильными мошенниками».
Алтынов отметил, что несколько лет назад раскрываемость таких преступлений была около 7-8%. Главный полицейский области добавил, что по результатам прошлого года раскрываемость повысилась до 18%.
Трудность нахождения телефонных мошенников, по словам Алтынова, кроется в том, что преступления совершаются с помощью средств мобильной связи, интернет-ресурсов, а телефоны и сим-карты меняются.
Он также отметил, что такие преступления совершаются из мест лишения свободы и с территории других регионов. Информация о людях, ставших жертвами телефонных мошенников в Тюменской области, появляются регулярно.