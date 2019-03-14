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Глава тюменского УМВД: в Заболотье не будет участкового полицейского

14 марта 2019, 13:39
Фото: «Наш город»
В районе Заболотье Тюменской области не будет восстановлена должность полицейского участкового. Об этом заявил сегодня, 14 марта, на заседании областной думы глава регионального УМВД Юрий Алтынов.
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Тюмень

Тему подняла первый секретарь Тюменского облкома КПРФ Тамара Казанцева. Ее интересовало возможное восстановление опорных пунктов полиции в труднодоступных территориях Лайтамак, Ачиры, Осиновский.

«Что касается восстановления тех территорий, я возьму себе на заметку, но на сегодняшний день они не входят в перечень административных участков, в которых мы должны восстановить либо возобновить работу участковых пунктов полиции», – сказал Алтынов.

Он объяснил, что у УМВД есть критерии, по которым на одного участкового необходимо 3,5 тысяч человек населения.

Заболотье – территория, занимающая по площади около трети Тюменской области. Для нее характерно отсутствие постоянных дорог, связывающих села с «материком» с начала апреля по конец ноября.

В конце 2018 года жители территории выступили против аукциона на право использования охотугодий «Носкинский». Речь шла о сдаче в аренду 129 тысяч га земли на 49 лет. Жители Лайтамакского сельского поселения выступили против данного решения и угрожали властям акциями протеста.

Александр Моор отдал распоряжение отменить аукцион, в результате была взята пауза на месяц, а после торги возобновились. Узнав об этом, жители написали письмо Владимиру Путину. Аукцион был перенесен на 21 декабря, а после отменен.

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#Новости#Участковый#МВД#Юрий Алтынов#Тюмень#Эксклюзив#Павел Захаров#Общество
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