Глава тюменского УМВД: в Заболотье не будет участкового полицейского

Тему подняла первый секретарь Тюменского облкома КПРФ Тамара Казанцева. Ее интересовало возможное восстановление опорных пунктов полиции в труднодоступных территориях Лайтамак, Ачиры, Осиновский.
«Что касается восстановления тех территорий, я возьму себе на заметку, но на сегодняшний день они не входят в перечень административных участков, в которых мы должны восстановить либо возобновить работу участковых пунктов полиции», – сказал Алтынов.
Он объяснил, что у УМВД есть критерии, по которым на одного участкового необходимо 3,5 тысяч человек населения.
Заболотье – территория, занимающая по площади около трети Тюменской области. Для нее характерно отсутствие постоянных дорог, связывающих села с «материком» с начала апреля по конец ноября.
В конце 2018 года жители территории выступили против аукциона на право использования охотугодий «Носкинский». Речь шла о сдаче в аренду 129 тысяч га земли на 49 лет. Жители Лайтамакского сельского поселения выступили против данного решения и угрожали властям акциями протеста.
Александр Моор отдал распоряжение отменить аукцион, в результате была взята пауза на месяц, а после торги возобновились. Узнав об этом, жители написали письмо Владимиру Путину. Аукцион был перенесен на 21 декабря, а после отменен.