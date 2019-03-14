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Генпрокурор РФ поручил проверить сообщения о двойной оплате за мусор

14 марта 2019, 10:50
Фото: pixabay.com
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка рассказал о проверке сообщений о двойных начислениях за вывоз мусора. В ближайшее время прокуроры должны сообщить об их результатах.

Прокуратура заинтересовалась массовыми сообщениями граждан страны о двойных начислениях платы за вывоз ТКО. Отмечается, что жалобы от жителей РФ поступали через интернет.

По результатам проверок платежи должен быть произведен перерасчет при наличии оснований.

В Тюменской области в начале февраля тюменцы жители жаловались на неправильный расчет вывоза мусора. Стоит отметить, что в других регионах страны наблюдаются подобные проблемы. В Московской области одним и тем же потребителям могут приходить платежки от двух региональных операторов. Россияне сообщают, что им приходится платить за услуги, которые не оказываются в сёлах и поселках.

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#Новости#Денежные платежи#Мусор#Россия#Александр Мязин#Политика
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