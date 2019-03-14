Генпрокурор РФ поручил проверить сообщения о двойной оплате за мусор

В Тюменской области в начале февраля тюменцы жители жаловались на неправильный расчет вывоза мусора. Стоит отметить, что в других регионах страны наблюдаются подобные проблемы. В Московской области одним и тем же потребителям могут приходить платежки от двух региональных операторов. Россияне сообщают, что им приходится платить за услуги, которые не оказываются в сёлах и поселках.