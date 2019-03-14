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Дороги России - это коррупция, плохое качество и стоимость выше чем в США

14 марта 2019, 11:19
Фото: ГИБДД Тюменской области
По данным «Новых Известий», дороги в России являются важной вехой развития страны. Два национальных проекта, которые посвящены строительству трасс, должны вывести РФ на новый уровень.

Между тем, согласно нацпроекту транспортного коридора «Европа – Западный Китай», на 808 км дорожного полотна потратят 655 млрд рублей. Иными словами 1 км обойдется стране в 810 млн рублей, а 1 км одной полосы в 202,65 млн или в $3 млн.

Для сравнения, «при пересчете на рубли в США трассы обходится примерно в 127 млн рублей за 1 км, в Канаде – в 163 млн». В этом мы обогнали Америку.

По данным экспертов, цена строительства трасс в РФ не решает проблему их качества по сравнению с развитыми странами мира. Множество дорог не соответствуют ГОСТам и необходимым нормативам, и из-за этого нужны деньги на их повторное строительство.

Необходимость в качественных дорогах обусловлена сохранением жизни и здоровья граждан. «По статистике, больше всего гибнет и калечится людей из-за качества дорог».

Самые лучшие дороги в стране находятся в Москве, ХМАО, Амурской области, Красноярском крае. В большинстве регионов ситуация плачевная. Большинство муниципальных трасс нуждаются в ремонте, но денег на это не выделяется.

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