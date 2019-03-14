«Аэрофлот» прокомментировал многомиллионные траты на редизайн сайта

Разработчик парковочного приложения ParkApp Евгений Либерман отметил, что обновление дизайна практически любого сайта не стоит так много, как это представляет себе «Аэрофлот». Он отметил, что разработка приложения и сайта с нуля намного сложнее, поэтому она оценивается дороже. А уж редизайн ни того, ни другого, по его словам, не может стоить 74 миллионов рублей.