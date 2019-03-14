«Аэрофлот» прокомментировал многомиллионные траты на редизайн сайта

Телеканал «360» сообщает, что, согласно заявлению пресс-службы авиаперевозчика, обновления были необходимы из-за высоких темпов развития IT-технологий. По информации «Аэрофлота», сайт последний раз обновлялся в 2010 году, а приложение - в 2012 году.
Вопреки этому, информация в App Store совсем другая. Там крайнее обновление приложения датируется тремя днями ранее, и никак не 2012 годом. Сами разработчики написали, что «были исправлены ошибки, возникающие при покупке билетов», а также добавлены функции для заказа трансфера.
В прошлом году «Аэрофлот» обратился к «Рамакс Интернейшнел» для модернизации своих сетевых ресурсов - была проведена работа по внедрению двухфакторной аутентификации на сайте и в личном кабинете. Отмечается, что минимальная стоимость контракта находится в районе 28,3 миллиона рублей.
В 2017 году компания искала исполнителей для разработки функционала «Плати легко» для основного и мобильного сайта, а также для приложения. Тогда «Аэрофлот» предлагал за сделку 19,9 миллиона рублей.
Из письма компании также становится ясно, что почти 300 миллионов рублей, из которых 74,2 миллиона планируется реализовать в редизайн приложения, «Аэрофлот» определил после прошедшего опроса среди ключевых разработчиков ПО. Тем не менее, эксперты данной области сомневаются в правдивости заявленных сумм.
Разработчик парковочного приложения ParkApp Евгений Либерман отметил, что обновление дизайна практически любого сайта не стоит так много, как это представляет себе «Аэрофлот». Он отметил, что разработка приложения и сайта с нуля намного сложнее, поэтому она оценивается дороже. А уж редизайн ни того, ни другого, по его словам, не может стоить 74 миллионов рублей.
“Таких денег не возьмет даже Тема Лебедев, при условии, что сам им все нарисует”, - отметил разработчик.