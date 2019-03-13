Поезд с захваченной в Сирии военной техникой прибудет в Тюмень

Акция стартовала 23 февраля в Москве, она завершится в День независимости Сирии 27 апреля. За это время поезд с захваченной в Сирии военной техникой сделает остановки в 60 городах России и преодолеет путь почти в 30 тыс. километров.
В Тюмень поезд прибудет 13 марта в 12 часов на первый путь первой платформы железнодорожного вокзала. Гости, помимо военной техники, увидят выступление артистов ансамбля песни и пляски Центрального дома Российской армии.
О самой технике гостям расскажут российские военнослужащие, принимавшие в операции непосредственное участие.
В Ишим поезд прибудет 8 апреля. Жители города также смогут увидеть выставку из более 500 образцов военной техники и снаряжения, захваченной в Сирии в ходе контртеррористической операции.