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Поезд с захваченной в Сирии военной техникой прибудет в Тюмень

13 марта 2019, 06:00
Фото: pixabay.com
В рамках патриотической акции «Сирийский перелом» в Тюмень 13 марта прибудет поезд с сирийской техникой.
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Тюмень

Акция стартовала 23 февраля в Москве, она завершится в День независимости Сирии 27 апреля. За это время поезд с захваченной в Сирии военной техникой сделает остановки в 60 городах России и преодолеет путь почти в 30 тыс. километров.

В Тюмень поезд прибудет 13 марта в 12 часов на первый путь первой платформы железнодорожного вокзала. Гости, помимо военной техники, увидят выступление артистов ансамбля песни и пляски Центрального дома Российской армии.

О самой технике гостям расскажут российские военнослужащие, принимавшие в операции непосредственное участие.

В Ишим поезд прибудет 8 апреля. Жители города также смогут увидеть выставку из более 500 образцов военной техники и снаряжения, захваченной в Сирии в ходе контртеррористической операции.

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#Новости#Военная техника#Сирия#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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