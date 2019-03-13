Мошенники в Тобольске предлагают приобрести документы для проверки Роспотребнадзора

По словам неизвестных, от которых получают звонки руководители предприятий в Тобольске, они предлагают проконсультировать и приобрести у них печатную продукцию, якобы необходимую при проверке Роспотребнадзором.
В Роспотребнадзоре по Тюменской области пояснили, что ведомство не проводит платных консультаций и не продает печатную продукцию, в том числе нормативные правовые акты. Предприниматели могут скачать их бесплатного в интернете и распечатать.
Кроме того, уведомление о предстоящей плановой проверке того или иного предприятия всегда есть на официальном сайте ведомства.
Ведомство напоминает, если вам поступил звонок от человека, который представился сотрудником Роспотребнадзора и при этом не назвал своих персональных данных, это мошенник.