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Мошенники в Тобольске предлагают приобрести документы для проверки Роспотребнадзора

13 марта 2019, 09:00
Фото: pixabay.com
В Тобольске участились случаи мошенничества, когда злоумышленники звонят на телефоны различных предприятий города, представляются сотрудниками Роспотребнадзора и предлагают приобрести «набор необходимых документов».

По словам неизвестных, от которых получают звонки руководители предприятий в Тобольске, они предлагают проконсультировать и приобрести у них печатную продукцию, якобы необходимую при проверке Роспотребнадзором.

В Роспотребнадзоре по Тюменской области пояснили, что ведомство не проводит платных консультаций и не продает печатную продукцию, в том числе нормативные правовые акты. Предприниматели могут скачать их бесплатного в интернете и распечатать.

Кроме того, уведомление о предстоящей плановой проверке того или иного предприятия всегда есть на официальном сайте ведомства.

Ведомство напоминает, если вам поступил звонок от человека, который представился сотрудником Роспотребнадзора и при этом не назвал своих персональных данных, это мошенник.

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