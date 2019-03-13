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Молоко из будущего обнаружили тюменцы в супермаркете

13 марта 2019, 10:57
Фото: ЧС Тюмень
Тюменцы 12 марта обнаружили в одном из магазинов города молоко с датой изготовления 13 марта. Фотография упаковки «Першинское», которое принадлежит заводу «Тюменьмолоко», было опубликовано в сети.
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Тюмень

Отмечается, что пост о молоке сразу стал популярен в тюменском паблике. Горожане отметили, что многие заводы поступают подобным образом, если речь идет о скоропортящихся продуктах. Однако один из комментаторов сообщил, что на некоторых упаковках даты производства не совпадают на 4 дня.

Большинство горожан сошлись на мнении, что подобное происходит и у других производителей.

Эксперты отмечают, что в кисломолочном или сквашенном продукте должно быть указано содержание микроорганизмов. В обогащенном готовом товаре должно быть указано содержание микро- и макроэлементов, витаминов, других используемых для обогащения продукта веществ.

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#Новости#Молоко#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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