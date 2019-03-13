Молоко из будущего обнаружили тюменцы в супермаркете

Отмечается, что пост о молоке сразу стал популярен в тюменском паблике. Горожане отметили, что многие заводы поступают подобным образом, если речь идет о скоропортящихся продуктах. Однако один из комментаторов сообщил, что на некоторых упаковках даты производства не совпадают на 4 дня.