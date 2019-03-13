«Лукойл» готов купить Антипинский НПЗ после банкротства завода

Эксперты заявляют, что НПЗ столкнулся с нехваткой оборотных средств. Это привело к остановке завода в конце 2018 года. Предполагалось, что часть компании купит бывший первый вице-президент Газпромбанка Андреем Зокиным, но в январе 2019 года сделка была сорвана и он покинул группу.