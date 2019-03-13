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Большая пробка образовалась на ТКАД в сторону Войновки. Машины едут через поле

13 марта 2019, 12:49
Фото: ЧС Тюмень
Тюменцы сообщают о большой пробке на объездной автодороге в сторону Войновки. На данный момент дорога перекрыта, автомобилисты пытаются ехать через поле.
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Тюмень

Сообщается, что на данном участке Мостстрой-11 выполняет строительно-монтажные работы для устройства развязки. Для машин выделен один объезд «по плитам, но и он закрыт». Очевидцы сообщают, что пробка раскинулась на несколько километров.

В конце ноября 2018 года строители замкнули ТКАД. Трасса включает около 20 развязок и 55 км дорог вокруг Тюмени. За прошлый год на эти цели было выделено 2 млрд рублей. Между тем, строителям необходимо доделать все необходимые съезды, пешеходные переходы, отбойники и провести благоустройство.

Кольцевая автодорога областной столицы объединяет федеральные дороги и служит для разгрузки трафика, который идет транзитом через Тюмень.

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#Новости#Пробки#ТКАД#Тюмень#Александр Мязин#Город
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