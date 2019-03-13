Большая пробка образовалась на ТКАД в сторону Войновки. Машины едут через поле

В конце ноября 2018 года строители замкнули ТКАД. Трасса включает около 20 развязок и 55 км дорог вокруг Тюмени. За прошлый год на эти цели было выделено 2 млрд рублей. Между тем, строителям необходимо доделать все необходимые съезды, пешеходные переходы, отбойники и провести благоустройство.