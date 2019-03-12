Владимир Сысоев: Работа в правительстве, это работа не политическая

Как сказал Владимир Сысоев, он согласился присоединиться к команде Моора, поскольку видит «интересные новые и амбициозные задачи».
«Мне было сделано предложение, обозначены цели и задачи. Я могу вложить частичку своего труда, работы, чтобы регион активно развивался. У губернатора сформирована достаточно сильная команда. Я буду рад с этой командой заниматься активной работой над развитием региона», - признался он.
Сысоев отметил, что правительство во главе с губернатором должно работать на экономический рост и повышение качества жизни тюменцев: «Эта задача поставлена, в том числе и мне. Вопрос не в партийности людей, а в опыте, знаниях и квалификации, которые накоплены».
Сферы, которые будет теперь курировать Владимир Сысоев, сам он оценил как важные в жизни региона. «Это экономика, вопросы труда и занятости, вопросы, связанные с информатизацией, цифровой экономикой и, конечно, связанные с национальными проектами, теми целями и задачами, которые стоят перед страной», - заявил он.
Владимир Сысоев заявил, что не покидает ЛДПР, но собирается соблюдать ограничения и запреты, которые есть у государственного служащего: «Конечно, работа в правительстве, это работа не политическая, поэтому я буду работать в рамках исполнительной власти. Буду стараться сделать все максимально хорошо, чтобы потом не было стыдно за свою работу».
Напомним, сегодня Владимир Сысоев сменил кресло депутата Госдумы от ЛДПР на должность заместителя губернатора Тюменской области.
Владимиру Сысоеву 45 лет, он родился в Тюмени, закончил ТюмГУ по специальности финансы и кредит. Работал в банковской сфере.
С 1998 года по 1999 год - директор представительства ОАО «ОНЭКСИМ Банк» в Тюменской области.
С 1999 года по 2002 год – главный специалист комитета по экономической политике, помощник первого заместителя главы администрации ХМАО по вопросам экономики и финансов. С 2004 года по 2006 год работал директором департамента стратегического развития администрации Тюменской области. С 2012 года по 2015 год - заместитель председателя Тюменской областной думы. С марта 2015 года уполномоченный представитель Высшего Совета ЛДПР в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.
С 28 октября 2015 года - депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ VI созыва. На выборах 18 сентября 2016 года был избран депутатом Государственной Думы VII созыва в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого ЛДПР.
Губернатор Тюменской области Александр Моор недавно отметил, что работа регионального аппарата в сфере реализации нацпроектов была высоко оценена со стороны полномочных представителей президента Российской Федерации по Уральскому федеральному округу. Моор отметил, что специалисты помогли найти ряд недочетов, которые администрация региона оперативно устранила. Губернатор подчеркнул, что главное – это добиться поставленных целей, которые положительно отразятся на жизни населения Тюменской области.
Дата публикации: 25 декабря 2019 года