Владимир Сысоев: Работа в правительстве, это работа не политическая

Владимир Сысоев заявил, что не покидает ЛДПР, но собирается соблюдать ограничения и запреты, которые есть у государственного служащего: «Конечно, работа в правительстве, это работа не политическая, поэтому я буду работать в рамках исполнительной власти. Буду стараться сделать все максимально хорошо, чтобы потом не было стыдно за свою работу».