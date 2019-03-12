В Тюменской области усилят границу с Казахстаном до 2020 года

Большинство инцидентов на границе с Казахстаном связанны с попыткой незаконного ввоза овощей, игрушек, товаров народного потребления. В подобных ситуациях груз конфискуют или уничтожают. При этом его стоимость может достигать нескольких миллионов рублей.