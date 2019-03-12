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В Тюменской области усилят границу с Казахстаном до 2020 года

12 марта 2019, 12:40
Фото: pixabay.com
До 2020 года в Тюменской области усилят пограничные зоны с Республикой Казахстан. Данный вопрос обсуждался на заседании антитеррористической комиссии 12 марта.

Усиление позволит снизить число нарушений пересечения государственной границы жителями приграничных поселений. Для решения вопроса будет создана специальная группа.

На данный момент госграница с Казахстаном проходит по территории Казанского, Сладковского и Бердюжского районов. Здесь установлены специальные знаки, проведена демаркация государственной границы. До 2020 года будут созданы просеки.

Большинство инцидентов на границе с Казахстаном связанны с попыткой незаконного ввоза овощей, игрушек, товаров народного потребления. В подобных ситуациях груз конфискуют или уничтожают. При этом его стоимость может достигать нескольких миллионов рублей.

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#Новости#Граница#Тюменская область#Александр Мязин#Политика
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