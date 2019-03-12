Тюменская область вошла в ТОП-10 регионов с низкой смертностью

В Тюменской области смертность составила 7,9 человек на 1000 жителей. Между тем в конце сентября 2018 года было отмечено, что за 7 месяцев прошлого года количество смертей увеличилось на 4,6%. Специалисты отметили, что в регионе выросло число погибших от отравления алкоголем на 34% и болезней органов пищеварения – рост 17%. При этом миграционный прирост компенсирует количество умерших примерно на 16 тыс. человек ежегодно.