Тюменская область вошла в ТОП-10 регионов с низкой смертностью

Отмечается, что меньше всего граждан России на Кавказе и Севере. В Ингушетии данный показатель составил 3 человека на 1000. Чечня - 4,2, Дагестан - 4,8, Якутия - по 7,8
В Тюменской области смертность составила 7,9 человек на 1000 жителей. Между тем в конце сентября 2018 года было отмечено, что за 7 месяцев прошлого года количество смертей увеличилось на 4,6%. Специалисты отметили, что в регионе выросло число погибших от отравления алкоголем на 34% и болезней органов пищеварения – рост 17%. При этом миграционный прирост компенсирует количество умерших примерно на 16 тыс. человек ежегодно.
Самые высокие показатели отмечены в Псковской и Тверской областях - 16,8. В Новгородской области - 16,5, Ивановской - 16, Владимирской - 15,8.
Как отметили в областном департаменте здравоохранения, показатель 7,9 приведен в расчете на население Тюменской области, включая автономные округа (Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий).
"Если рассматривать показатель смертности непосредственно на юге Тюменской области, то по предварительным данным он составляет 10,9 на 1000 населения, что тоже ниже, чем в среднем по России", - пояснила пресс-секретарь департамента Александра Малыгина.
В 2006 году показатель на 1000 населения составлял 13,6, то в 2017 – 10,8. В 2018 году этот показатель стабилизировался, по предварительным данным цифра составляет 10,9.
"Этот показатель является демографическим, и он зависит от слаженной межведомственной работы, в том числе – отрасли здравоохранения", - добавила Малыгина.