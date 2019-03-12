Светлана Радионова пообещала ужесточить меры против эконарушителей

По словам чиновницы, данный вопрос довольно щекотливый, ведь штрафы на предприятия налагаются ради возмещения ущерба, причиненного экологии. Переговоры чиновников с бизнесменами, нарушающими экологическое законодательство, свидетельствуют о желании государства идти в этом вопросе на уступки. Предприятия начинают торговаться, стараясь снизить сумму штрафов и заключить мировое соглашение. Все это не способствует улучшению экологической обстановки в стране. От подобных практик нужно отказаться раз и навсегда, считает глава Росприроднадзора.