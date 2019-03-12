Светлана Радионова пообещала ужесточить меры против эконарушителей

По словам чиновницы, данный вопрос довольно щекотливый, ведь штрафы на предприятия налагаются ради возмещения ущерба, причиненного экологии. Переговоры чиновников с бизнесменами, нарушающими экологическое законодательство, свидетельствуют о желании государства идти в этом вопросе на уступки. Предприятия начинают торговаться, стараясь снизить сумму штрафов и заключить мировое соглашение. Все это не способствует улучшению экологической обстановки в стране. От подобных практик нужно отказаться раз и навсегда, считает глава Росприроднадзора.
Светлана Радионова пообещала ужесточить правоприменительную практику, информирует издание novostivolgograda.ru. Изменение подхода будет особенно заметно в сфере оборота отходов. Конституция России наделяет каждого человека правом на хорошую экологию. Россияне должны иметь доступ к правдивым данным о состоянии природы. Пострадавшие от нарушения экологического законодательства должны получать справедливые компенсации.
Четыре года назад российское правительство обязало изготовителей и поставщиков производственной продукции самим проводить работу по ее утилизации. 11 апреля нынешнего года в Росприроднадзоре пройдет заседание расширенной коллегии. Участники встречи рассмотрят три важных вопроса, сообщила Радионова.
Глава Росприроднадзора добавила, что первой темой для обсуждения станет воплощение в жизнь национального проекта «Экология», а также все вопросы, связанные с обязанностями ведомства. Далее коллегия поговорит о «регуляторной гильотине» и снятии ненужных регуляторных барьеров. Третьим вопросом станет негативное воздействие и сбор платежей.
Росприроднадзор должен провести анализ своей работы и выявить те направления, которые экологи не дорабатывают. Необходимо заново расставить акценты, а также обратить внимание промышленности, предприятий и властей страны на моменты, приведшие Росприроднадзор к нынешним цифрам.