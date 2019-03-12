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Российский миллиардер Михаил Фридман стал самым богатым жителем Лондона

12 марта 2019, 11:21
Фото: ТАСС
Самым богатым жителем Лондона стал русский миллиардер и основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман. По данным журнала Forbes, его состояние оценивается в $15 млрд.

Журналисты составили новый рейтинг богатейший людей. Отмечается, что в Лондоне живет 55 человек с состоянием больше $1 млрд. Их совокупное состояние составляет $226 млрд.

Фридман назван самым богатым жителем Британской столицы впервые. До него это звание удерживал Леонард Блаватник, владелец Access Industries. Он переселился в Европу из СССР, но сейчас живет в Нью-Йорке.

Отмечается, что одним из городов с наибольшим количеством миллиардеров является Москва. В начале 2019 года здесь проживало более 70 бизнесменов с состоянием более $1 млрд. На первом и втором месте в рейтинге Forbes - Нью-Йорк и Гонконг.

Ранее Фридман заявил, что является налоговым резидентом Британии.

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#Новости#Лондон#Миллиардер#Александр Мязин#Экономика
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