Российский миллиардер Михаил Фридман стал самым богатым жителем Лондона

Журналисты составили новый рейтинг богатейший людей. Отмечается, что в Лондоне живет 55 человек с состоянием больше $1 млрд. Их совокупное состояние составляет $226 млрд.
Фридман назван самым богатым жителем Британской столицы впервые. До него это звание удерживал Леонард Блаватник, владелец Access Industries. Он переселился в Европу из СССР, но сейчас живет в Нью-Йорке.
Отмечается, что одним из городов с наибольшим количеством миллиардеров является Москва. В начале 2019 года здесь проживало более 70 бизнесменов с состоянием более $1 млрд. На первом и втором месте в рейтинге Forbes - Нью-Йорк и Гонконг.
Ранее Фридман заявил, что является налоговым резидентом Британии.