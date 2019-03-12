Российский миллиардер Михаил Фридман стал самым богатым жителем Лондона

Отмечается, что одним из городов с наибольшим количеством миллиардеров является Москва. В начале 2019 года здесь проживало более 70 бизнесменов с состоянием более $1 млрд. На первом и втором месте в рейтинге Forbes - Нью-Йорк и Гонконг.