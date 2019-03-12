Очередную новостройку затопило в Тюмени из-за тающего снега на крыше

Пользователи отметили, что жильцам необходимо срочно писать жалобу в управляющую компанию. Известно, что дом находится в ведении УК «Снегири». Представители компании отметили, что в курсе инцидента. По их данным, на крыше замерзла ливневая труда и талая вода начала скапливаться, и в итоге попала на лестничную клетку. Имущество жильцов не пострадало. В настоящее время специалисты пытаются решить проблему.