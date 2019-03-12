Очередную новостройку затопило в Тюмени из-за тающего снега на крыше

Один из жителей многоэтажки выложил видео, на котором вода стекает с крыши по лестницам. Предполагается, что причиной потопа является тающий снег на крыше. Вода разрушает штукатурку на стенах и течет до 1 этажа.
Пользователи отметили, что жильцам необходимо срочно писать жалобу в управляющую компанию. Известно, что дом находится в ведении УК «Снегири». Представители компании отметили, что в курсе инцидента. По их данным, на крыше замерзла ливневая труда и талая вода начала скапливаться, и в итоге попала на лестничную клетку. Имущество жильцов не пострадало. В настоящее время специалисты пытаются решить проблему.
С началом оттепели тюменцы регистрируют потопы в квартирах и лестничных клетках. 4 марта на улице Флотской вода лилась в электрощиты и на проводку.