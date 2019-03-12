Александр Моор исключил из правительства экс-главу Ярковского района

Ранее стало известно, что Щукин в 2012 году незаконно выдал разрешение на строительство пятиэтажного дома в поселке Винзили по ул. Вокзальная, 1 г, рядом с находящимся заводом «Инвест-силикат-стройсервис», что находится в границах санитарно-защитной зоны.