Александр Моор исключил из правительства экс-главу Ярковского района

Осужденный бывший глава Ярковского района работал как «глава администрации муниципального образования Тюменской области на общественных началах».
Ранее стало известно, что Щукин в 2012 году незаконно выдал разрешение на строительство пятиэтажного дома в поселке Винзили по ул. Вокзальная, 1 г, рядом с находящимся заводом «Инвест-силикат-стройсервис», что находится в границах санитарно-защитной зоны.
В Тюменском областном суде 24 октября 2018 года начались слушания в отношении главы Ярковского района Евгения Щукина. Его обвинили в превышении должностных полномочий.
21 февраля 2019 года Тюменский районный суд вынес ему приговор, признал виновным в превышении должностных полномочий и назначили три года колонии общего режима.