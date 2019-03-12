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Александр Моор исключил из правительства экс-главу Ярковского района

12 марта 2019, 06:45
Фото: «Наш город»
Губернатор Тюменской области 6 марта подписал постановление об исключении из состава правительства скандального экс-главы Ярковского района Евгения Щукина.

Осужденный бывший глава Ярковского района работал как «глава администрации муниципального образования Тюменской области на общественных началах».

Ранее стало известно, что Щукин в 2012 году незаконно выдал разрешение на строительство пятиэтажного дома в поселке Винзили по ул. Вокзальная, 1 г, рядом с находящимся заводом «Инвест-силикат-стройсервис», что находится в границах санитарно-защитной зоны.

В Тюменском областном суде 24 октября 2018 года начались слушания в отношении главы Ярковского района Евгения Щукина. Его обвинили в превышении должностных полномочий.

21 февраля 2019 года Тюменский районный суд вынес ему приговор, признал виновным в превышении должностных полномочий и назначили три года колонии общего режима.

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#Новости#Правительство Тюменской области#Александр Моор#Ярковский район#Тюмень#Юрий Норицын#Политика
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