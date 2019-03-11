nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюменской области пьяные грабители успокоились только после выстрела

11 марта 2019, 11:10
В деревне Антропово Нижнетавдинского района минувшей ночью задержали подозреваемых в краже из продуктового магазина еды и денежных средств на сумму около 30 тыс. рублей.
Сюжет
Полиция

Как сообщили «Нашему городу» в пресс-службе УМВД России по Тюменской области, полицейские установили подозреваемых - двух молодых людей, проживающих в поселке Нижняя Тавда.

Одного из них задержали по месту жительства, второго обнаружили пьяным на лестничной клетке в подъезде жилого дома. Молодой человек употребил часть похищенного в магазине алкоголя.

Сотрудник уголовного розыска разбудил селянина и повел к патрульному автомобилю. На улице молодой человек пришел в себя и набросился на полицейского с кулаками. К нападавшему присоединился его брат.

Чтобы остановить подозреваемых, второй полицейский выстрелил в воздух из табельного оружия, что свело на нет всю агрессию.

Все участники доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Принимается решение о возбуждении уголовного дела по факту оказания сопротивления сотруднику полиции.

Материалы по теме
Нетрезвый водитель оказал сопротивление сотрудникам ДПСВодитель и пассажир оказали сопротивление сотруднику полиции, ведется проверка
#Новости#Полиция#Сопротивление сотрудникам полиции#Кража#Тюмень#Павел Захаров#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25