В Тюменской области пьяные грабители успокоились только после выстрела

Как сообщили «Нашему городу» в пресс-службе УМВД России по Тюменской области, полицейские установили подозреваемых - двух молодых людей, проживающих в поселке Нижняя Тавда.
Одного из них задержали по месту жительства, второго обнаружили пьяным на лестничной клетке в подъезде жилого дома. Молодой человек употребил часть похищенного в магазине алкоголя.
Сотрудник уголовного розыска разбудил селянина и повел к патрульному автомобилю. На улице молодой человек пришел в себя и набросился на полицейского с кулаками. К нападавшему присоединился его брат.
Чтобы остановить подозреваемых, второй полицейский выстрелил в воздух из табельного оружия, что свело на нет всю агрессию.
Все участники доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Принимается решение о возбуждении уголовного дела по факту оказания сопротивления сотруднику полиции.