В Тюмени рабочего затянуло в емкость с торфом. Он остался жив

В какой-то момент в него упал мешок из полиэтилена. Пострадавший попытался достать его и очистить механизм от мусора, но рукав спецодежды зацепился за деталь мешалки. В результате работник оказался в емкости и получил тяжкий вред здоровью. На место ЧП прибыла скорая, которая госпитализировала потерпевшего.