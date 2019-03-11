В Тюмени рабочего затянуло в емкость с торфом. Он остался жив

Отмечается, что инцидент произошел 21 сентября прошлого года. Подозреваемый допустил механизатора к работе на устройстве без соответствующего инструктажа. Более того, оказалось, что устройство по смешиванию торфяного субстрата было неисправно - отключен защитный механизм.
В какой-то момент в него упал мешок из полиэтилена. Пострадавший попытался достать его и очистить механизм от мусора, но рукав спецодежды зацепился за деталь мешалки. В результате работник оказался в емкости и получил тяжкий вред здоровью. На место ЧП прибыла скорая, которая госпитализировала потерпевшего.
На данный момент в отношении инженера-механика возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 143 УК РФ.