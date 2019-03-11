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В Тюмени рабочего затянуло в емкость с торфом. Он остался жив

11 марта 2019, 10:16
Фото: pixabay.com
В областной столице суд рассмотрит дело в отношении 28-летнего сотрудника КФХ «Плодовое». По данным следствия, инженер-механик нарушил требования безопасности, из-за чего работник организации получил тяжкий вред здоровью.
Сюжет
Тюмень

Отмечается, что инцидент произошел 21 сентября прошлого года. Подозреваемый допустил механизатора к работе на устройстве без соответствующего инструктажа. Более того, оказалось, что устройство по смешиванию торфяного субстрата было неисправно - отключен защитный механизм.

В какой-то момент в него упал мешок из полиэтилена. Пострадавший попытался достать его и очистить механизм от мусора, но рукав спецодежды зацепился за деталь мешалки. В результате работник оказался в емкости и получил тяжкий вред здоровью. На место ЧП прибыла скорая, которая госпитализировала потерпевшего.

На данный момент в отношении инженера-механика возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 143 УК РФ.

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#Новости#Производство#ЧП#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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