Умер профессор и лингвист ТюмГУ Леонид Вараксин. Прощание состоится 12 марта

Большая часть его трудовой деятельности была посвящена преподаванию русского языка. После окончания вуза в 1963 году он начал работать в тюменском пединституте. С 1996 по 2001 годы он заведовал кафедрой русского языка.
Отмечается, что под его руководством защищали диссертации множество будущих преподавателей. За долгие годы работы он создал учебно-методические комплексы по синтаксису русского языка. Книги переиздаются до сих пор и используются в качестве учебного пособия для студентов.
В ОБ №1 12 марта с 11:00 до 12:00 пройдет прощание с Леонидом Вараксиным. Для всех желающих почтить память профессора организован автобус, который будет ждать у административного корпуса ТюмГУ и отправится в 10:30.