Тюменская больница «три или четыре года» работает без воды. Чиновники в курсе

Сообщается, что данную информацию разместил анонимный пользователь в паблике «Криминальный Тобольск». По его словам, подобная ситуация в деревенской больнице отмечается «три или четыре года».
Известно, что админ паблика передал информацию в региональный департамент здравоохранения. Чиновники ведомства отметили, что разбираются в сложившейся ситуации и какие-либо официальные заявления будут сделаны позже. В амбулатории сотрудники не стали комментировать ситуацию, сославшись на отсутствие полномочий на общение с прессой.
Между тем, в сентябре 2018 года о плачевном состоянии больницы «Водников» заявили врачи. Плохое техническое состояние помещений и отток лучших медицинских кадров из больницы стал причиной развала процесса оказания медицинских услуг.