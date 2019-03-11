Тюменская больница «три или четыре года» работает без воды. Чиновники в курсе

Известно, что админ паблика передал информацию в региональный департамент здравоохранения. Чиновники ведомства отметили, что разбираются в сложившейся ситуации и какие-либо официальные заявления будут сделаны позже. В амбулатории сотрудники не стали комментировать ситуацию, сославшись на отсутствие полномочий на общение с прессой.