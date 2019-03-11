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Тюменская больница «три или четыре года» работает без воды. Чиновники в курсе

11 марта 2019, 11:16
Фото: pixabay.com
Жители Тюменской области сообщают, что в деревне Бизино Тобольского района в больнице уже несколько лет нет воды. Врачи не могут нормально помыть руки или сходить в туалет.

Сообщается, что данную информацию разместил анонимный пользователь в паблике «Криминальный Тобольск». По его словам, подобная ситуация в деревенской больнице отмечается «три или четыре года».

Известно, что админ паблика передал информацию в региональный департамент здравоохранения. Чиновники ведомства отметили, что разбираются в сложившейся ситуации и какие-либо официальные заявления будут сделаны позже. В амбулатории сотрудники не стали комментировать ситуацию, сославшись на отсутствие полномочий на общение с прессой.

Между тем, в сентябре 2018 года о плачевном состоянии больницы «Водников» заявили врачи. Плохое техническое состояние помещений и отток лучших медицинских кадров из больницы стал причиной развала процесса оказания медицинских услуг.

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#Новости#Департамент здравоохранения#Тюменская область#Больницы#Медицина#Александр Мязин#Политика
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