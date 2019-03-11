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Россияне увеличили траты в феврале на 2%. При этом инфляция составила 0,4%

11 марта 2019, 12:44
Фото: pixabay.com
Аналитики Ромир отметили увеличение трат жителей России в феврале 2019 года. По мнению экспертов, это связанно с праздниками и ростом цен.

Специалисты отмечают, что в предыдущие годы отмечалось падение расходов граждан страны в феврале, однако в этом году рост составил 1,9%. Инфляция за тот же период времени составила 0,4%.

Эксперты отмечают, что за год россияне увеличили расходы на 7,2%, что на 2% выше уровня инфляции. В этом месяце до 54% возросла доля трат на продукты, это на 1% больше чем в прошлом месяце.

Траты граждан с высоким доходом в феврале выросли на 3,5%. Россияне со средним достатком повысили траты на 0,6%. В годовом выражении затраты богатых и среднего класса увеличились на 7,2% и 6,2% соответственно. В исследовании были обработаны данные покупок от 40 тыс. жителей страны в 220 населенных пунктах России.

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#Новости#Экономика#Инфляция#Александр Мязин
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