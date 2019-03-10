Тюменский биатлонист Логинов удивил всех, от спортсменов, до политиков

Александр Логинов сделал в Эстерсунде то, чего от него в этом сезоне следовало ожидать, отмечает издание. Он продемонстрировал, что при желании может показывать хорошую стрельбу.
Также «Советский спорт» подчеркнул успех Антона Шипулина в качестве комментатора биатлона. «После его отточенной деловитости по существу гонку смотришь другими глазами, а авторский подогрев Дмитрия Губерниева уходит в молоко, как стрельба Евгения Гараничева в эстафетах», - пишет издание.
Логинов вклинился в этом сезоне в «мировой биатлонный тренд перфекционизма». Стрелковый прогресс - практически у всех.
«Логинов – мысленно и в индивидуальном порядке подключился к французской сборной – ну, например, вместо Мартена Фуркада, который общую перфекционистскую программу не потянул – по той элементарной причине, что дальше улучшать ему было просто некуда, и все это пришлось ему жестко против чемпионской шерсти».
Работа нового штаба сборной России на чемпионате мира пока неуловима, перфекционизмом и не пахнет, увы, – хотя потенциально и Малышко, и Елисеев, вряд ли далеко отставали от Фийона-Майе или Дестье.
Издание не может точно назвать причину, по которой Логинов смог вырасти именно в этом сезоне. «Нельзя же не поверить авторитетным наблюдениям Шипулина, изрядно удивившегося: он вдруг увидел в Саше Логинова будто другого человека, доселе ему незнакомого!».
Успех Логинова настолько поразил тюменского губернатора Александра Моора, что он даже написал в своем Instagram пост, посвященный спортсмену.
«Тюменский биатлонист Александр Логинов завоевал серебро в спринте на ЧМ в шведском Эстерсунде. Он не допустил ни одного промаха и уступил только норвежцу Йоханнесу Бо. А другой наш спортсмен Александр Большунов выиграл марафон 50 км на этапе КМ по лыжным гонкам в Норвегии. Ребята, мы вами гордимся! Вперёд, Россия!», - написал Моор.