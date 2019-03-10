Тюменский биатлонист Логинов удивил всех, от спортсменов, до политиков

«Логинов – мысленно и в индивидуальном порядке подключился к французской сборной – ну, например, вместо Мартена Фуркада, который общую перфекционистскую программу не потянул – по той элементарной причине, что дальше улучшать ему было просто некуда, и все это пришлось ему жестко против чемпионской шерсти».