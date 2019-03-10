ТОП-3 минувшей недели в Тюмени: офшоры, новый руководитель налоговой, уход Воробьева

Больше сотни Тюменских компаний имеют в совладельцах офшоры. Почти все они зарегистрированы на Кипре. «Наш город» составил ТОП-10 крупнейших компаний из Тюмени, которые имеют офшоры в этой курортной стране.
Среди них оказались владельцы крупных торговых центров в областной столице, автосалонов и даже нефтехимические гиганты.
Должность руководителя управления Федеральной налоговой службы по Тюменской области получила Татьяна Чалилова, которая работает в налоговых органах с 1995 года. Соответствующий приказ Минфин издал 5 марта.
Предыдущего руководителя налоговой службы Тюменской области Тамару Зыкову задержали в прошлом году и поместили под домашний арест. В отношении нее было возбуждено уголовное дело, подробностей о котором до сих пор нет.
«Наш город» пытался выяснить, когда новая руководительница налоговой службы планирует встретиться с журналистами, однако в ведомстве отметили, что пока им о таких планах неизвестно.
Александр Моор отправил в отставку председателя комитета по делам национальностей Евгения Воробьева. Основание увольнения - заявление по собственному желанию.
В пресс-службе губернатора нам уточнили, что чиновник уходит по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Исполнять обязанности будет его заместитель – Владислав Чернов.
Сам Воробьев в интервью «Нашему городу» признался, что планирует продолжить работу в строительной отрасли.
На фоне его отставки обострились слухи о переходе в тюменское правительство нынешнего главы Тобольска Владимира Мазура, однако опрошенные нашим изданием политологи и эксперты назвали такой сценарий маловероятным.