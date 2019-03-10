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Статью о тюменской певице на «Википедии» могут удалить после материла «Нашего города»

10 марта 2019, 10:30
Фото: Скриншот страницы Кукарской в Википедии
Российская певица и актриса, финалистка проекта «Фабрика звёзд» Елена Кукарская может остаться без личной странички в самой популярной энциклопедии рунета.
Сюжет
Тюмень

На странице Кукарской в «Википедии» появилось предложение одного из участников проекта удалить статью. В качестве основания для этого указано, что самое большое ее достижение - гастрольный тур по Тюменской области с 10 концертами. «Остальное в духе хотела поехать в Камерун, но не поехала», - уточнили пользователи.

Отметим, что «Наш город» 8 марта опубликовал исследование, посвященное страницам известных тюменцев в «Википедии». Среди персон, обладающих личными страницами вопреки заслугам, была названа и Елена Кукарская.

Опытный участник проекта Дмитрий Кошелев коротко охарактеризовал певицу следующими словами: «Известный человек, но у нее нет государственных наград».

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#Новости#Елена Кукарская#Википедия#Тюмень#Эксклюзив#Павел Захаров#Общество
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