Статью о тюменской певице на «Википедии» могут удалить после материла «Нашего города»

На странице Кукарской в «Википедии» появилось предложение одного из участников проекта удалить статью. В качестве основания для этого указано, что самое большое ее достижение - гастрольный тур по Тюменской области с 10 концертами. «Остальное в духе хотела поехать в Камерун, но не поехала», - уточнили пользователи.