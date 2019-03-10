Социологи: две трети россиян живут в страхе новой войны

«Россияне постоянно опасались большой войны – мелкие приграничные конфликты не в счёт, – и постоянно оказывались к ней не готовыми. Хрестоматийный пример – струхнувший Иосиф Сталин в 1941 году и ускоренное отступление аж до Москвы, несмотря на все песнопения про «Если завтра война, если завтра в поход…», - цитируют «Новые известия».