nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Социологи: две трети россиян живут в страхе новой войны

10 марта 2019, 08:47
Фото: Новости Волгограда
Почти две трети россиян живут в ожидании начала новой войны, об этом пишут «Новые известия», ссылаясь на исследования социологов в 2018 году.
Сюжет
Тюмень

Издание цитирует аналитика Андря Нальгина, который говорит об «извечной апокалиптичности русского сознания».

«Россияне постоянно опасались большой войны – мелкие приграничные конфликты не в счёт, – и постоянно оказывались к ней не готовыми. Хрестоматийный пример – струхнувший Иосиф Сталин в 1941 году и ускоренное отступление аж до Москвы, несмотря на все песнопения про «Если завтра война, если завтра в поход…», - цитируют «Новые известия».

Николай II в этом смысле оказался немногим лучше. Первую мировую Россия встретила тотально неготовой, катастрофа при Танненберге стала иллюстрацией этого факта.

По данным «Левада-центра», предчувствие войны витает в российской атмосфере. В 2018 году зафиксирован самый большой за всё время наблюдения страх россиян перед мировой войной. Её боятся почти двое из троих.

Официальная пропаганда строится на идеях «ядерного пепла» и «можем повторить», однако на глубинном уровне страх населения растёт.

Материалы по теме
Большинство жителей России опасается войны с другими странами
#Новости#Атомное оружие#Оружие#Социология#Война#Тюмень#Павел Захаров#Политика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25