Социологи: две трети россиян живут в страхе новой войны

Издание цитирует аналитика Андря Нальгина, который говорит об «извечной апокалиптичности русского сознания».
«Россияне постоянно опасались большой войны – мелкие приграничные конфликты не в счёт, – и постоянно оказывались к ней не готовыми. Хрестоматийный пример – струхнувший Иосиф Сталин в 1941 году и ускоренное отступление аж до Москвы, несмотря на все песнопения про «Если завтра война, если завтра в поход…», - цитируют «Новые известия».
Николай II в этом смысле оказался немногим лучше. Первую мировую Россия встретила тотально неготовой, катастрофа при Танненберге стала иллюстрацией этого факта.
По данным «Левада-центра», предчувствие войны витает в российской атмосфере. В 2018 году зафиксирован самый большой за всё время наблюдения страх россиян перед мировой войной. Её боятся почти двое из троих.
Официальная пропаганда строится на идеях «ядерного пепла» и «можем повторить», однако на глубинном уровне страх населения растёт.