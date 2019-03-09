Тюменские косметологи отметились на крупном конгрессе в Париже

Она отметила, что для неё очень важно представлять страны на подобном международном мероприятии. Основной работой косметолога является сохранение естественной красоты и улучшении внешнего вида при использовании максимально безопасных технологий.
Это находит отражение и в медицине. В настоящее время эксперты все больше обсуждают понятие «ageless» – человек без возраста. Возможности современных косметологов способны сохранить приятный внешний вид человека в 20, 30, 40 лет. В некоторых случаях специалисты улучшают внешность 50-летнего клиента, при этом на вид ему будет не больше 30.
Отмечается, что конгресс собрал 750 участников из разных стран мира. IMCAS посетило около 10 тыс. человек.