Тюменские косметологи отметились на крупном конгрессе в Париже

Это находит отражение и в медицине. В настоящее время эксперты все больше обсуждают понятие «ageless» – человек без возраста. Возможности современных косметологов способны сохранить приятный внешний вид человека в 20, 30, 40 лет. В некоторых случаях специалисты улучшают внешность 50-летнего клиента, при этом на вид ему будет не больше 30.