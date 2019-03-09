С Ямала в Тюмень решили перебраться 400 семей

Отметим, что сегодня в области реализуется один из 12 национальных проектов «Жилье и городская среда». Его задача – создать комфортные условия для жителей тюменских городов и поселков. Исчезнет проблема аварийного жилья, новые квартиры в течение шести лет получат более 500 тысяч человек. К 2024 году тюменцам станет доступна ипотека под менее чем 8% годовых.