С Ямала в Тюмень решили перебраться 400 семей

Деньги из региональных бюджетов на переселение выделяет правительство Тюменской области и Ямала, в рамках программы «Сотрудничество»
Механизм получения жилья в Тюмени предполагает, что северная семья выберет себе квартиру при помощи специального сертификата. Выбор района города остается за северянами.
После получения получения сертификата семья должна в течение двух месяцев выбрать квартиру в Тюмени. По условиям жители Ямала должны выбирать из домов, которые уже сданы в эксплуатацию.
Соцподдержку первыми получат пенсионеры и инвалиды.
Отметим, что сегодня в области реализуется один из 12 национальных проектов «Жилье и городская среда». Его задача – создать комфортные условия для жителей тюменских городов и поселков. Исчезнет проблема аварийного жилья, новые квартиры в течение шести лет получат более 500 тысяч человек. К 2024 году тюменцам станет доступна ипотека под менее чем 8% годовых.
Дата публикации: 25 декабря 2019 года