nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

С Ямала в Тюмень решили перебраться 400 семей

9 марта 2019, 04:12
Фото: yanao.ru
Около 400 семей, проживающих сейчас в Ямало-Ненецком автономном округе, планируют в течение 2019 года переселиться в Тюмень.
Сюжет
Ямал

Деньги из региональных бюджетов на переселение выделяет правительство Тюменской области и Ямала, в рамках программы «Сотрудничество»

Механизм получения жилья в Тюмени предполагает, что северная семья выберет себе квартиру при помощи специального сертификата. Выбор района города остается за северянами.

После получения получения сертификата семья должна в течение двух месяцев выбрать квартиру в Тюмени. По условиям жители Ямала должны выбирать из домов, которые уже сданы в эксплуатацию.

Соцподдержку первыми получат пенсионеры и инвалиды.

Отметим, что сегодня в области реализуется один из 12 национальных проектов «Жилье и городская среда». Его задача – создать комфортные условия для жителей тюменских городов и поселков. Исчезнет проблема аварийного жилья, новые квартиры в течение шести лет получат более 500 тысяч человек. К 2024 году тюменцам станет доступна ипотека под менее чем 8% годовых.

Дата публикации: 25 декабря 2019 года

Материалы по теме
В России продлили программу по переселению россиян из ветхого и аварийного жильяТюменская область предоставит готовое жилье для переселенцев с севера
#Новости#Переселение#Ямал#Городбудущего#Север#Историябудущего#Тюмень#Павел Захаров#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25