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Дороги Тюмени снова назвали лучшими, правда в другом рейтинге

9 марта 2019, 12:00
Фото: Новости Волгограда
Тюмень возглавила рейтинг качества дорог проекта «Убитые дороги» ОНФ. Эксперты назвали дороги в регионе лучшими в России, отметив, что даже в частном секторе их качество стремится к нормативному.
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Тюмень

По словам лидера проекта, депутата Госдумы Александра Васильева, причиной тому является жесткий контроль при приемке работ.

– Здесь дороги даже в частном секторе и промзоне отвечают нормативным требованиям, - отметил Васильев.

Парламентарий также заявил о существенном росте качества дорог в Ханты-Мансийске, благодаря которому югорская столица поднялась в рейтинге с 43 на 7 место.

Васильев считает, что власти столицы Югры учли критику и стали более пристально следить за состоянием дорог.

Напомним, ранее Тюмень заняла второе место в похожем рейтинге, уступив лидерство Чечне.

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