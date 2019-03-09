Дороги Тюмени снова назвали лучшими, правда в другом рейтинге

По словам лидера проекта, депутата Госдумы Александра Васильева, причиной тому является жесткий контроль при приемке работ.
– Здесь дороги даже в частном секторе и промзоне отвечают нормативным требованиям, - отметил Васильев.
Парламентарий также заявил о существенном росте качества дорог в Ханты-Мансийске, благодаря которому югорская столица поднялась в рейтинге с 43 на 7 место.
Васильев считает, что власти столицы Югры учли критику и стали более пристально следить за состоянием дорог.
Напомним, ранее Тюмень заняла второе место в похожем рейтинге, уступив лидерство Чечне.