Большие трещины появились в новом жилом доме на Холодильной в Тюмени

Очевидцы полагают, что в будущем кирпичная кладка может упасть на головы прохожих, которые ходят в этой части жилого квартала и может случится трагедия. Более того, жители областной столицы заявляют, что данная трещина появилась ещё в 2018 году.
Между тем ряд горожан заявили, что подобное происходит не только на Холодильной. «У вас еще по-божески, у нас на районе Ямальский 2 летом вообще кусок угла с балконом отвалился, но застройщик быстро все исправил», - сообщает подписчица тюменского паблика.
Горожане отмечают, что в Тюмени становится опасно покупать новостройки, ведь совершенно неизвестно «что будет через 20 лет с ними. Хрущевки с 50-х годов стоят. А тут в новом доме, в пол дома трещина».