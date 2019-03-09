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Большие трещины появились в новом жилом доме на Холодильной в Тюмени

9 марта 2019, 07:50
Фото: ЧС Тюмень
Тюменцы сообщают, что на улице Холодильная, 134/1 в относительно новом многоквартирном доме появились трещины на облицовочном кирпиче.
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Дом

Очевидцы полагают, что в будущем кирпичная кладка может упасть на головы прохожих, которые ходят в этой части жилого квартала и может случится трагедия. Более того, жители областной столицы заявляют, что данная трещина появилась ещё в 2018 году.

Между тем ряд горожан заявили, что подобное происходит не только на Холодильной. «У вас еще по-божески, у нас на районе Ямальский 2 летом вообще кусок угла с балконом отвалился, но застройщик быстро все исправил», - сообщает подписчица тюменского паблика.

Горожане отмечают, что в Тюмени становится опасно покупать новостройки, ведь совершенно неизвестно «что будет через 20 лет с ними. Хрущевки с 50-х годов стоят. А тут в новом доме, в пол дома трещина».

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#Новости#Застройка#Дом#ЧП#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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