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Тюменские врачи проконсультируют и помогут бросить курить

8 марта 2019, 09:00
Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области
В Тюмени врачи помогут бросить курить. Как сообщили «Нашему городу» в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, в областном наркологическом диспансере с 1 марта открыт кабинет профилактики, где желающие могут проконсультироваться по лечению никотиновой зависимости.
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Тюмень

В диспансере действует программа «Бросаем курить с понедельника». Она направлена на лечение зависимости от курения и запускается в учреждении впервые.

В рамках этой программы врачи тестируют пациентов, чтобы определить степень тяжести зависимости от табака, определяют их мотивацию, проводят индивидуальное и групповое консультирование с психиатрами-наркологами и психологами. Также для пациентов подберут медикаментозное лечение. Все результаты будут мониториться.

Участие в программе бесплатно, но есть платные дополнительные услуги – иглорефлексотерапия, гипнотерапия, физиотерапия табачной зависимости.

Важнейшим направлением профилактической работы кабинета станет проведение медицинского обследования организованных трудовых коллективов, образовательных учреждений на предмет выявления групп риска, мотивационное консультирование лиц из группы риска, направленное на изменение дезадаптивных форм поведения, а также семейное консультирование и оказание психологической помощи созависимым членам семьи и членам семей групп риска.

#Новости#Тюменская область#Здравоохранение#Тюмень#Радик Енчу#Общество
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