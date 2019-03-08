Тюменские врачи проконсультируют и помогут бросить курить

В рамках этой программы врачи тестируют пациентов, чтобы определить степень тяжести зависимости от табака, определяют их мотивацию, проводят индивидуальное и групповое консультирование с психиатрами-наркологами и психологами. Также для пациентов подберут медикаментозное лечение. Все результаты будут мониториться.