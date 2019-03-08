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Судебные споры на миллион. Что просили истцы в тюменском арбитраже в феврале?

8 марта 2019, 07:00
Фото: novostivolgograda.ru
«Наш город» продолжает традицию, начатую в январе, и снова представляет подборку самых дорогих судебных разбирательств в Арбитражном суде Тюменской области. На этот раз за февраль. Чего хотели истцы от ответчиков и сколько за это просили денег?
Сюжет
Тюмень

Сбербанк vs «РИФ-АГРО». Банкротство. Сумма иска – 237 260 974 рублей.

Сбербанк со своим заявлением в суд обратился 8 февраля. Кредитор требует признать ответчика банкротом и утвердить временного управляющего. Спустя пять дней дело приняли к производству. Суд назначил тогда заседание на 4 марта, но его отложили до 8 апреля.

На сайте Группы Компании «Риф-Инвест» сказано, что «РИФ-АГРО» является одним из крупных сельхозпредприятий Вагайского района. Это многоотраслевая агрофирма, занимающаяся производством и реализацией зерна, молока, мяса, овощей, рыбы, меда.

«Объединенная Промышленная Инициатива» vs «Ямата Эндюстрийел Прожелер Иншаат Тааххют ве Тиджарет Аноним Ширкети». Задолженность. Сумма иска – 108 508 690 рублей.

Истец подал иск в арбитраж 13 февраля. Требует взыскать с ответчика задолженность по договору поставки от 10 января 2017 года в размере 1 449 343,05 млн евро.

На следующий день суд принял заявление к производству. Спустя две недели, 28 февраля, дело отложили до 12 марта.

Фирма ОПИ занимается производством блоков для мощения, стеклоблоков, плит и прочих изделий из прессованного или отформованного стекла, используемых в строительстве. Также производит стекла для витражей. Кроме этого, производит многоячеистые стекла или пеностекла в блоках, плитах и аналогичных формах.

Основным видом деятельности АК «Ямата Эндюстрийел Прожелер Иншаат Тааххют ве Тиджарет Аноним Ширкети» является строительство жилых и нежилых зданий.

ГКУ ТО «Управление автомобильных дорог» vs «Уренгойдорстрой». Неустойка. Сумма иска – 54 074 497 рублей.

Об этом разбирательстве «Наш город» писал ранее. Областное учреждение обратилось в суд со своим иском 18 февраля, на следующий день его приняли к производству. Разбирательство касается неустойки. Истец требует взыскать с ответчика 54 млн рублей. Предварительное судебное заседание состоится 11 марта.

Компания «Уренгойдосрстрой» основана в 1977 году. Расположена в ЯНАО. Занимается строительством дорог и аэродромов.

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