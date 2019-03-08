Судебные споры на миллион. Что просили истцы в тюменском арбитраже в феврале?

«Наш город» продолжает традицию, начатую в январе, и снова представляет подборку самых дорогих судебных разбирательств в Арбитражном суде Тюменской области. На этот раз за февраль. Чего хотели истцы от ответчиков и сколько за это просили денег?

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