Несколько компаний из Тюменской области имеют долги по зарплате перед работниками

Так, стало известно, что у компании «Нефтепроммаш» долг перед работниками составляет более 9 млн рублей, «Племенной завод «Тополя» не заплатил сотрудникам свыше 4 млн. рублей, «РАВ» – более 100 тыс. рублей.
Выплату долгов по зарплате и реализацию дополнительных мер в этой сфере контролирует областной прокурор Владимир Владимиров.
Такую информацию озвучили на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам обеспечения прав граждан на оплату труда
На сайте «Нефтепроммаша» сообщается, что фирма расположена в Тюмени и является крупным машиностроительным предприятием, обладающим мощным производственным потенциалом, современными технологиями.
«Племенной завод «Тополя» находится в Тюменском районе. Основным видом деятельности является разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока.
Ялуторовская фирма «РАВ» выполняет деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями.