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Несколько компаний из Тюменской области имеют долги по зарплате перед работниками

8 марта 2019, 10:30
Фото: pixabay.com
В Тюменской области три фирмы имеют задолженности по выплате зарплаты своим сотрудникам. Об этом «Нашему городу» сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
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Тюмень

Так, стало известно, что у компании «Нефтепроммаш» долг перед работниками составляет более 9 млн рублей, «Племенной завод «Тополя» не заплатил сотрудникам свыше 4 млн. рублей, «РАВ» – более 100 тыс. рублей.

Выплату долгов по зарплате и реализацию дополнительных мер в этой сфере контролирует областной прокурор Владимир Владимиров.

Такую информацию озвучили на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам обеспечения прав граждан на оплату труда

На сайте «Нефтепроммаша» сообщается, что фирма расположена в Тюмени и является крупным машиностроительным предприятием, обладающим мощным производственным потенциалом, современными технологиями.

«Племенной завод «Тополя» находится в Тюменском районе. Основным видом деятельности является разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока.

Ялуторовская фирма «РАВ» выполняет деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями.

#Новости#Невыплата зарплаты#Тюменская область#Тюмень#Радик Енчу#Происшествия
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