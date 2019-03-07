В Тобольске появится планетарий с костюмом астронавта

В планетарии жители Тобольска смогут на практике уяснить смысл понятий черная дыра, затмение, орбита, Млечный путь, кольца планет. Также он позволит юным горожанам изучить космическое пространство и базовые физические законы.
Кроме того, в планетарии будут проводится виртуальные интерактивные экскурсии, уроки астрономии и физики в трансформированном пространстве, а костюм астронавта, который также будет там размещен, позволит всем желающим увидеть и потрогать руками настоящее космическое снаряжение.
В конце прошлого месяца стало известно, что и в Тюмени может появится планетарий. Его планируют построить на месте «круглой бани». В настоящее время решения по вопросу пока нет, инвесторы и мэрия областной столицы находятся в стадии переговоров.