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В Тобольске появится планетарий с костюмом астронавта

7 марта 2019, 05:30
Фото: pixabay.com
Общественный совет тобольских предприятий СИБУРа одобрил строительство в Тобольске планетария. Он появится в школе №5.

В планетарии жители Тобольска смогут на практике уяснить смысл понятий черная дыра, затмение, орбита, Млечный путь, кольца планет. Также он позволит юным горожанам изучить космическое пространство и базовые физические законы.

Кроме того, в планетарии будут проводится виртуальные интерактивные экскурсии, уроки астрономии и физики в трансформированном пространстве, а костюм астронавта, который также будет там размещен, позволит всем желающим увидеть и потрогать руками настоящее космическое снаряжение.

В конце прошлого месяца стало известно, что и в Тюмени может появится планетарий. Его планируют построить на месте «круглой бани». В настоящее время решения по вопросу пока нет, инвесторы и мэрия областной столицы находятся в стадии переговоров.

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