В Росприроднадзоре избавляются от коррупционеров

Истории глав управлений Росприроднадзора в ЯНАО Сергея Попова и в ХМАО Александра Федяева в ХМАО министру природных ресурсов Дмитрию Кобылкину хорошо знакомы. С ними он столкнулся по работе на Севере. Один из них уже однажды получил шанс осознать свои ошибки от главы Минприроды, но, судя по всему, выводы так и не сделал. Светлана Радионова также несколько недель назад предупредила подчиненных о возможных последствиях.
О возможном увольнении начальника управления ведомства в ЯМАО Сергея Попова заговорили еще в 2018 году. По итогам инициированной Минприроды проверки он получил выговор. В октябре чиновник решил уволиться, но по его заявлению в Москве не было принято никакого решения.
Ранее от нефтегазовых компаний в ЯНАО стаи поступать жалобы на то, что Попов лично следил за тем, чтобы контракты на утилизацию шламовых отвалов на месторождениях компаний ТЭК был заключен со столичным ООО «Экосистема». Стоимость таких контрактов достигала нескольких десятков миллионов рублей.
В продвижении интересов некоторых компаний подозревают и исполняющего обязанности главы Росприроднадзора в ХМАО Александра Федяева, который недавно возглавил региональное ведомство.
Глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова продолжает тренд, заданный министром Кобылкиным. Радионова была назначена на должность несколько месяцев назад и за этот короткий срок она вникла во все рабочие вопросы. По данным Znak.com, около месяца назад чиновников из ЯНАО и ХМАО предупредили. В начале февраля Радионова резко раскритиковала систему работы ведомства и потребовала в короткие сроки исправить ее. Новый руководитель особо подчеркнула, что в Росприроднадзоре больше никто не будет работать спустя рукава.
И, по ее словам, если ситуация не изменится, нарушители понесут наказание.