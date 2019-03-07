В Росприроднадзоре избавляются от коррупционеров

Истории глав управлений Росприроднадзора в ЯНАО Сергея Попова и в ХМАО Александра Федяева в ХМАО министру природных ресурсов Дмитрию Кобылкину хорошо знакомы. С ними он столкнулся по работе на Севере. Один из них уже однажды получил шанс осознать свои ошибки от главы Минприроды, но, судя по всему, выводы так и не сделал. Светлана Радионова также несколько недель назад предупредила подчиненных о возможных последствиях.