В двух селах Омутинского района введен карантин по бешенству

В конце 2018 года подобный карантин был объявлен в Ишиме. Поводом стал инцидент с лисицей, которая пробралась во двор жилого дома. Сообщается, что животное сцепилось с собакой, у которой ветеринары выявили заболевание. Карантин действовал до 25 февраля в границах улиц Энтузиастов, Ялуторовской и Липовой.