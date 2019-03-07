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В двух селах Омутинского района введен карантин по бешенству

7 марта 2019, 12:05
Фото: pixabay.com
В селах Окуневском и Шабанове Омутинского района власти ввели карантин по бешенству. С 1 марта по 30 апреля на территории данных населенных пунктов запрещено торговать животными и вывозить их за пределы поселков.

Отмечается, что карантин введен после обнаружения в этих селах бешеных лисиц. Экспертиза подтвердила наличие заболевания у животных. В настоящий момент идет вакцинация домашних животных и скота.

В конце 2018 года подобный карантин был объявлен в Ишиме. Поводом стал инцидент с лисицей, которая пробралась во двор жилого дома. Сообщается, что животное сцепилось с собакой, у которой ветеринары выявили заболевание. Карантин действовал до 25 февраля в границах улиц Энтузиастов, Ялуторовской и Липовой.

Специалисты отмечают, что в течение года в Тюменской области фиксируется 4-6 случаев обнаружения бешенства.

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#Новости#Карантин#Бешенство#Александр Мязин#Происшествия
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