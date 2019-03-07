Ушедший в отставку Евгений Воробьев продолжит карьеру в строительстве

"Буду работать на хозяйственной работе. Начинал я когда-то монтажником. Эта отрасль мне очень близка и любима [...] Я мог и дальше продолжать работать, но решил сменить направление деятельности. Пока я не устроен, поэтому не могу говорить о конкретном месте. [...] Внуками я итак занимаюсь. У меня их четыре, а еще одна правнучка и один правнук", - Евгений Воробьев.