Ушедший в отставку Евгений Воробьев продолжит карьеру в строительстве

Евгений Михайлович Воробьев уже три года как пенсионер, но по закону о государственной службе он мог бы и дальше занимать должность председателя комитета по делам национальностей. Однако, решил уйти в строительство, а воспитывать четверых внуков и двух правнуков будет в свободное от работы время.
"Буду работать на хозяйственной работе. Начинал я когда-то монтажником. Эта отрасль мне очень близка и любима [...] Я мог и дальше продолжать работать, но решил сменить направление деятельности. Пока я не устроен, поэтому не могу говорить о конкретном месте. [...] Внуками я итак занимаюсь. У меня их четыре, а еще одна правнучка и один правнук", - Евгений Воробьев.
Пока не назначат нового председателя комитета, обязанности будет исполнять его заместитель Владислав Чернов. Кто придет ему на замену Евгений Воробьев не знает, поскольку это компетенция губернатора Тюменской области.