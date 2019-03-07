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Ушедший в отставку Евгений Воробьев продолжит карьеру в строительстве

7 марта 2019, 08:26
Фото: Восток-Медиа
Евгений Воробьев планирует продолжить свою карьеру в строительной отрасли региона. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью «Нашему городу».
Сюжет
Тюмень

Евгений Михайлович Воробьев уже три года как пенсионер, но по закону о государственной службе он мог бы и дальше занимать должность председателя комитета по делам национальностей. Однако, решил уйти в строительство, а воспитывать четверых внуков и двух правнуков будет в свободное от работы время.

"Буду работать на хозяйственной работе. Начинал я когда-то монтажником. Эта отрасль мне очень близка и любима [...] Я мог и дальше продолжать работать, но решил сменить направление деятельности. Пока я не устроен, поэтому не могу говорить о конкретном месте. [...] Внуками я итак занимаюсь. У меня их четыре, а еще одна правнучка и один правнук", - Евгений Воробьев.

Пока не назначат нового председателя комитета, обязанности будет исполнять его заместитель Владислав Чернов. Кто придет ему на замену Евгений Воробьев не знает, поскольку это компетенция губернатора Тюменской области.

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#Новости#Пенсионеры#Комитет по делам национальностей#Евгений Воробьев#Тюменская область#Тюмень#Эксклюзив#Вадим Квасюк#Политика
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