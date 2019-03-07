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Мошенники навязывают тюменцам покупку бесплатных пожарных извещателей

7 марта 2019, 04:23
Фото: МЧС по Тюменской области
В Тюменской области мошенники продолжают ходить по домам жителей региона. На этот раз они навязывают приобретение пожарных извещателей, которые должны устанавливаться бесплатно.
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Тюмень

Чаще всего, по данным администрации Тюмени, жертвами мошенников становится граждане пенсионного возраста, которых пугают штрафом за отсутствие пожарных извещателей. Мошенники используют для этого памятки пожарной безопасности, разработанные департаментом безопасности жизнедеятельности.

В настоящее время в Тюмени и Тюменском районе пожарные извещатели устанавливают бесплатно в квартирах и домах, где проживают многодетные малоимущие и состоящие на учете семьи, а также одинокие граждане пожилого возраста.

Если вы или ваши родные подпадают под эту категорию граждан, то необходимо обратиться в региональный благотворительный фонд «Старшее поколение» по телефону 30–39–59 для бесплатной установки пожарных извещателей.

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#Новости#Мошенники#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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