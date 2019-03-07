Моор отправил в отставку главу комитета по делам национальностей Евгения Воробьева

Трудовая биография Евгения Воробьева долгое время была связана с Тобольском. С 1994 по 1996 год он возглавлял администрацию Тобольского района, с 1996-го по 2007 год работал главой администрации Тобольска. После переезда Воробьева в Тюмень ему на смену пришел Евгений Куйвашев, в прошлом мэр Тюмени и нынешний губернатор Свердловской области.