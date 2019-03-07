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Моор отправил в отставку главу комитета по делам национальностей Евгения Воробьева

7 марта 2019, 06:25
Фото: Официальный портал органов государственной власти Тюменской области
Александр Моор продолжает курс на обновление своей команды. В отставку отправлен очередной чиновник - председатель комитета по делам национальностей Евгений Воробьев. Основание увольнения - заявление по собственному желанию.

В пресс-службе губернатора нам уточнили, что чиновник уходит по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Исполнять обязанности будет его заместитель – Владислав Чернов.

Трудовая биография Евгения Воробьева долгое время была связана с Тобольском. С 1994 по 1996 год он возглавлял администрацию Тобольского района, с 1996-го по 2007 год работал главой администрации Тобольска. После переезда Воробьева в Тюмень ему на смену пришел Евгений Куйвашев, в прошлом мэр Тюмени и нынешний губернатор Свердловской области.

В 2007 году Евгений Воробьев получил должность директора регионального департамента занятости населения. С сентября 2008 года ему поручили областной комитет по делам национальностей.

Исполняющий обязанности главы комитета по делам национальностей Владислав Чернов в прошлом долгое время работал в департаменте инвестиций под руководством нынешнего губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

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