Моор отправил в отставку главу комитета по делам национальностей Евгения Воробьева

В пресс-службе губернатора нам уточнили, что чиновник уходит по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Исполнять обязанности будет его заместитель – Владислав Чернов.
Трудовая биография Евгения Воробьева долгое время была связана с Тобольском. С 1994 по 1996 год он возглавлял администрацию Тобольского района, с 1996-го по 2007 год работал главой администрации Тобольска. После переезда Воробьева в Тюмень ему на смену пришел Евгений Куйвашев, в прошлом мэр Тюмени и нынешний губернатор Свердловской области.
В 2007 году Евгений Воробьев получил должность директора регионального департамента занятости населения. С сентября 2008 года ему поручили областной комитет по делам национальностей.
Исполняющий обязанности главы комитета по делам национальностей Владислав Чернов в прошлом долгое время работал в департаменте инвестиций под руководством нынешнего губернатора Курганской области Вадима Шумкова.