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Газпром избавился от неликвидного предприятия в Тюмени

7 марта 2019, 12:25
Фото: tmotor.ru
Газпром избавился от неликвидного предприятия в Тюмени
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Тюмень

Дочернее предприятие ПАО «ТМ» принадлежащее «Газпрому» приняло решение о ликвидации ООО «Рубин-540».

В открытых источниках указывается, что основным видом деятельности компании был ремонт машин и оборудования, при этом среднесписочное количество работников – 1. Фактически, в 2017 году предприятие уже не получало выручку. Последние 100 тыс. рублей актива компании были выведены в 2017 году.

Предприятие «Тюменские моторостроители» (входит в ремонтную холдинговую структуру ООО «Газпром центрремонт»)– крупнейшее машиностроительное предприятие Тюменской области, ведущее предприятие в России, специализирующееся на капитальном ремонте и техническом обслуживании газотурбинных двигателей и газоперекачивающих агрегатов, применяемых в качестве приводов нагнетателей газа на компрессорных станциях ПАО «Газпром».

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