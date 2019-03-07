Газпром избавился от неликвидного предприятия в Тюмени

Дочернее предприятие ПАО «ТМ» принадлежащее «Газпрому» приняло решение о ликвидации ООО «Рубин-540».
В открытых источниках указывается, что основным видом деятельности компании был ремонт машин и оборудования, при этом среднесписочное количество работников – 1. Фактически, в 2017 году предприятие уже не получало выручку. Последние 100 тыс. рублей актива компании были выведены в 2017 году.
Предприятие «Тюменские моторостроители» (входит в ремонтную холдинговую структуру ООО «Газпром центрремонт»)– крупнейшее машиностроительное предприятие Тюменской области, ведущее предприятие в России, специализирующееся на капитальном ремонте и техническом обслуживании газотурбинных двигателей и газоперекачивающих агрегатов, применяемых в качестве приводов нагнетателей газа на компрессорных станциях ПАО «Газпром».