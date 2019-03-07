Газпром избавился от неликвидного предприятия в Тюмени

В открытых источниках указывается, что основным видом деятельности компании был ремонт машин и оборудования, при этом среднесписочное количество работников – 1. Фактически, в 2017 году предприятие уже не получало выручку. Последние 100 тыс. рублей актива компании были выведены в 2017 году.