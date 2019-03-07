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3 млн куриц. Птицефабрика «Боровская» увеличит производство яиц и помета

7 марта 2019, 11:30
Фото: pixabay.com
На встрече 6 марта промышленники и жители областной столицы обсудили экологические проблемы «Птицефабрики «Боровская». В частности, неприятный запах от отходов производства ощущается жителями Боровского и Восточных микрорайонов Тюмени.
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Тюмень

Известно, что предприятие планирует расширение производства. К 2019 году поголовье кур достигло отметки в три миллиона штук. Фабрика ещё больше приблизилась к поселку.

Специалисты отмечают, что птицефабрика относится к производствам с высокой категорией риска для окружающей среды. Отходы от деятельности организации составляют около 200 тыс. тонн, при этом промышленные отходы Тюмени составляют 400 тыс. тонн.

Завод по переработке отходов фабрики стоит несколько миллионов евро и по словам руководителя организации является дорогим проектом. Однако решать проблему обращения с куриным пометом предприятию придется.

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#Новости#Птицефабрика Боровская#Тюмень#Александр Мязин#Политика
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