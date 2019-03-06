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Жителя Тюменской области будут судить за убийство косули

6 марта 2019, 08:37
Фото: pixabay.com
В Тюменской области прокуратура направила в суд уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Ялуторовска. Как сообщили «Нашему городу» в пресс-службе областного надзорного ведомства, его обвиняют в незаконной охоте на косуль.
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Тюмень

Как следует из материалов уголовного дела, 31 января полицейские и областное Госохотоуправление у деревни Криволукская остановили двух ялуторовчан. Они перевозили в санях снегохода тушу косули.

Один из них пояснил, что 31 января был последний день охоты на зайца. У него было разрешение на добычу пушнины. Однако увидев косулю, которая шла по полю недалеко от него, он решил ее застрелить.

Размер ущерба природе составил 200 тыс. рублей. В ходе следствия ялуторовчанин добровольно возместил эту сумму.

Ему грозит штраф от 500 тыс. рублей 1 млн рублей или тюрьма от трех до пяти лет.

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