Жителя Тюменской области будут судить за убийство косули

Как следует из материалов уголовного дела, 31 января полицейские и областное Госохотоуправление у деревни Криволукская остановили двух ялуторовчан. Они перевозили в санях снегохода тушу косули.
Один из них пояснил, что 31 января был последний день охоты на зайца. У него было разрешение на добычу пушнины. Однако увидев косулю, которая шла по полю недалеко от него, он решил ее застрелить.
Размер ущерба природе составил 200 тыс. рублей. В ходе следствия ялуторовчанин добровольно возместил эту сумму.
Ему грозит штраф от 500 тыс. рублей 1 млн рублей или тюрьма от трех до пяти лет.