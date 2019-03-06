В Тюмени суд вновь перенес спор с участием «СИБУР Холдинг» почти на 1,2 млн рублей

Истец требует взыскать с ответчика почти 1,2 млн рублей. С таким заявлением «СИБУР Холдинг» обратился 7 декабря прошлого года. Сначала иск остался без движения, так как суд просил истца представить доказательства об уплате госпошлины. Кроме этого, полномочия лица, подписавшего исковое заявление, не были подтверждены в установленном законом порядке. Также расчет, приложенный к иску, не подписало уполномоченное лицо.