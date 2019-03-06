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В Тюмени суд вновь перенес спор с участием «СИБУР Холдинг» почти на 1,2 млн рублей

6 марта 2019, 08:02
Фото: vk.com/career.sibur
В Тюмени в очередной раз перенесено судебное разбирательство между истцом «СИБУР Холдинг» и ответчиком «ГазОЙЛ». По данным картотеки арбитражных дел, заседание состоится 8 апреля.
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Тюмень

Истец требует взыскать с ответчика почти 1,2 млн рублей. С таким заявлением «СИБУР Холдинг» обратился 7 декабря прошлого года. Сначала иск остался без движения, так как суд просил истца представить доказательства об уплате госпошлины. Кроме этого, полномочия лица, подписавшего исковое заявление, не были подтверждены в установленном законом порядке. Также расчет, приложенный к иску, не подписало уполномоченное лицо.

До 14 января 2019 года истцу надо было устранить эти замечания. Он это сделал раньше, и 10 января дело приняли к производству.

5 февраля было назначено судебное заседание. 27 февраля был объявлен перерыв в заседании.

Фирма «ГазОЙЛ» расположена в Саранске. Основным видом деятельности является торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах.

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