В Тюмени суд вновь перенес спор с участием «СИБУР Холдинг» почти на 1,2 млн рублей

Истец требует взыскать с ответчика почти 1,2 млн рублей. С таким заявлением «СИБУР Холдинг» обратился 7 декабря прошлого года. Сначала иск остался без движения, так как суд просил истца представить доказательства об уплате госпошлины. Кроме этого, полномочия лица, подписавшего исковое заявление, не были подтверждены в установленном законом порядке. Также расчет, приложенный к иску, не подписало уполномоченное лицо.
До 14 января 2019 года истцу надо было устранить эти замечания. Он это сделал раньше, и 10 января дело приняли к производству.
5 февраля было назначено судебное заседание. 27 февраля был объявлен перерыв в заседании.
Фирма «ГазОЙЛ» расположена в Саранске. Основным видом деятельности является торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах.