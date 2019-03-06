Тюменский губернатор впервые за 11 лет принял посла Австрии. Будут совместные проекты

Губернатор предложил Австрии сотрудничество в сфере медицинского и делового туризма и пригласил австрийских предпринимателей, работающих в России, посетить Тюменскую область. «Убежден, что после визита делегации посольства Австрии последует визит и бизнес-делегации в наш регион», - сказал Александр Моор.