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Тюменский губернатор впервые за 11 лет принял посла Австрии. Будут совместные проекты

6 марта 2019, 05:01
Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
Чрезвычайный и полномочный посол Австрии в Российской Федерации Йоханнес Айгнер встретился с губернатором Тюменской области Александром Моором. Как сообщает пресс-служба губернатора региона, Йоханнес Айгнерп посетил Антипинский НПЗ, Музейный комплекс им. Словцова, а также встретился с руководством ТюмГУ.
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Тюмень

Особенно посла впечатлила Школа перспективных исследований ТюмГУ.

«У нас, в Австрии, пока такого нет», - заметил посол.

По словам Йоханнеса Айгнера, удалось достичь договоренностей о партнерстве с регионом в сфере образования.

«Правительство Тюменской области приветствует расширение сотрудничества и совместные проекты в сфере науки и культуры. Мы готовы предложить и другие направления партнёрства. Среди них: реализации проектов в нефтехимии и нефтегазовом машиностроении, пищевой перерабатывающей промышленности, деревопереработке», - отметил Александр Моор.

Губернатор предложил Австрии сотрудничество в сфере медицинского и делового туризма и пригласил австрийских предпринимателей, работающих в России, посетить Тюменскую область. «Убежден, что после визита делегации посольства Австрии последует визит и бизнес-делегации в наш регион», - сказал Александр Моор.

Стороны договорились запланировать визит австрийской делегации в Тюменскую область 2020 году.

В пресс-службе губернатора отметили, что последний раз австрийские партнеры были в Тюмени одиннадцать лет назад.

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