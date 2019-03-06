Тюменский губернатор впервые за 11 лет принял посла Австрии. Будут совместные проекты

Особенно посла впечатлила Школа перспективных исследований ТюмГУ.
«У нас, в Австрии, пока такого нет», - заметил посол.
По словам Йоханнеса Айгнера, удалось достичь договоренностей о партнерстве с регионом в сфере образования.
«Правительство Тюменской области приветствует расширение сотрудничества и совместные проекты в сфере науки и культуры. Мы готовы предложить и другие направления партнёрства. Среди них: реализации проектов в нефтехимии и нефтегазовом машиностроении, пищевой перерабатывающей промышленности, деревопереработке», - отметил Александр Моор.
Губернатор предложил Австрии сотрудничество в сфере медицинского и делового туризма и пригласил австрийских предпринимателей, работающих в России, посетить Тюменскую область. «Убежден, что после визита делегации посольства Австрии последует визит и бизнес-делегации в наш регион», - сказал Александр Моор.
Стороны договорились запланировать визит австрийской делегации в Тюменскую область 2020 году.
В пресс-службе губернатора отметили, что последний раз австрийские партнеры были в Тюмени одиннадцать лет назад.